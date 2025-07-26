Арестовано имущество сына экс-замгубернатора Брянской области

Суд наложил обеспечительный арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, арестованного по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный акт.

«Наложить арест на имущество Петроченко А. А. в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказано в документе.

Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина. Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными Лучкину организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.

16 октября 2024 года суд арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена. Предприниматель дал изобличающие показания на бывшего чиновника, но суд не избрал ему меру пресечения.

Ранее суд отправил под стражу вице-губернатора Брянской области.