Появились подробности о ходе разбора завалов после взрыва газа в Саратове

Губернатор Бусаргин: после взрыва газа в Саратове в ПВР обратились 10 человек

После взрыва газа в Саратове сотрудники экстренных и оперативных служб разобрали завалы на 60-70%, написал в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он рассказал, что благодаря ротации личного состава аварийно-спасательные работы идут без перерыва. С места происшествия уже вывезли более 1,8 тыс. т обломков.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в непострадавших квартирах», — отметил глава региона.

Он добавил, что с воскресенья, 27 июля, граждане смогут обращаться в профильные структуры для восстановления документов. Кроме того, власти готовы обеспечить питанием всех желающих. В пункты временного размещения (ПВР) пока обратились 10 человек, но мест приготовлено гораздо больше.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. По данным МЧС, при взрыве несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, в том числе один ребенок. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее было опубликовано видео с чудом спасшимися при взрыве в Саратове детьми.