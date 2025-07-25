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Двое детей чудом не угодили под обвал при взрыве дома в Саратове

В сети появилось видео с чудом спасшимися при взрыве в Саратове детьми
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При взрыве газа в саратовском доме чудом уцелели два ребенка, которые играли рядом с подъездом. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Солнечный Саратов».

На видео можно заметить двух маленьких детей, которые играли в мяч с мужчиной, который, вероятно, является отцом одного из мальчиков либо обоих. В момент взрыва перепуганные ребята бросились в сторону от места падения обломков: они рухнули всего в нескольких метрах от детей. Затем мужчина взял на руки ребенка и побежал, а второй мальчик направился за ними.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы все жильцы.

Ранее стало известно, где находился эпицентр взрыва многоэтажки в Саратове.

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