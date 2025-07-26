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Следствие просит арестовать владельцев хостела для мигрантов в Москве после пожара

СК просит арестовать владельцев сгоревшего на юге Москвы хостела
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Прокуратура г. Москвы

Следственный комитет просит арестовать владельцев квартиры на Мытной улице, которая была превращена в нелегальный хостел для мигрантов. Об этом сообщает Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве.

Следователи задержали фигурантов дела, им предъявлено обвинение. В СК уточнили, что двое задержанных признали вину в полном объеме, одна обвиняемая признала частично.

В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября.

23 июля в жилом доме по улице Мытной на юге Москвы загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна, они пострадали, их доставили в больницу. Всего в пожаре пострадали десять человек. Также в ведомстве заявили, что в очаге пожара горящей квартиры был обнаружен человек без признаков жизни.

Позднее следователи установили, что помещения были переоборудованы в хостел — там стояли двухъярусные кровати, всего не менее 17 спальных мест.

Ранее стала известна возможная причина пожара в квартире на улице Мытной в Москве.

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