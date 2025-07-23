Жилой дом на Мытной улице в Москве был оборудован для незаконного проживания иностранцев

СК: жилое помещение на Мытной в Москве предназначалось для нелегалов

Жилой дом на Мытной улице в Москве, где ночью 23 июля произошел пожар, был оборудован для незаконного проживания иностранцев. Об этом сообщил в Telegram-канале Следком.

«‎Следствием предварительно получена информация о том, что жилое помещение было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан. Всего в квартире установлено не менее 17 спальных мест», — сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ.

Назначены пожарно-технические и другие необходимые судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в результате пожара пострадали десять человек.

23 июля в жилом доме по улице Мытной на юге Москвы загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна, они пострадали, их доставили в больницу.

По данным телеканала РЕН ТВ, пожар в квартире мог возникнуть из-за возгорания зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

Ранее в результате взрыва бытового газа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Новороссийске.