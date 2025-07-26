Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр: в субботу в Москве будет до +27°C

В субботу в Москве ожидается переменная облачность и до +27°C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что днем в столице будет до +25... +27°C, ночью температура опустится до +13... +15°C.

В Подмосковье днем в субботу воздух прогреется до +22... +27°C. На западе Подмосковья возможны дожди с грозами. При грозах возможны порывы ветра до 14 м/с. В ночь на воскресенье похолодает до +11°C.

Начиная с 09:00 часов мск в столице из-за гроз будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Северо-Западного федерального округа, в Краснодарском крае, на Северном Кавказе, на юге Сибири, в Якутии и на Сахалине ожидается аномально жаркая погода.

По его словам, температура в этих регионах будет превышать на норму на 5°C и более.

Также синоптик Михаил Леус сообщал, что температура в Санкт-Петербурге поднялась до максимальных с начала года 31,3°С.

Ранее синоптик спрогнозировал июльские заморозки в Сибири.