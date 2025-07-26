Структуры западных стран инициировали протесты против принятого на Украине закона о ликвидации независимости антикоррупционных органов для сохранения контроля над украинским лидером Владимиром Зеленским и его окружением. Таким мнением с ТАСС поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Когда Запад понял, что Владимир Зеленский хочет сбросить это ярмо контроля (в лице НАБУ и САП), то стало понятно, что своим налогоплательщикам объяснить, как вы даете деньги, не контролируя, хоть минимально, невозможно. Поэтому все дружно ударили в бубен», — сказал он.

На Украине проходят первые массовые протесты с момента, как Россия начала специальную военную операцию. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика. Все началось с того, что Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия НАБУ и САП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого издание The Spectator писало, что недавние демонстрации в поддержку НАБУ способны серьезно навредить имиджу президента Владимира Зеленского как на внутренней арене, так и на Западе. Авторы статьи отметили, что глава украинского государства, возможно, переоценил собственные силы и проявил чрезмерную самоуверенность, не предполагая столь резкой негативной реакции со стороны населения на свои действия.

Ранее появились кадры, как в нардепа Безуглую плюнули на акции протеста на Украине.