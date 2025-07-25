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Появились кадры, как в нардепа Безуглую плюнули на акции протеста на Украине

«Страна.ua»: нардепу Безуглой плюнули в лицо на акции протеста на Украине
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В народного депутата Верховной рады Мариану Безуглую плюнули во время акции протеста на Украине, на которую она пришла. Кадры публикует «Страна.ua».

«Напомним, Безуглая голосовала за закон, ограничивающий права Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но пришла на акцию с табличкой »[главкома ВСУ Александра] Сырского в отставку»», — говорится в публикации.

На Украине проходят первые массовые протесты с момента, как Россия начала специальную военную операцию. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

Все началось с того, что Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия НАБУ и САП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сама Безуглая при этом писала в своем Telegram-канале, что присоединяется к идущим в стране протестам — но не ради НАБУ, а с целью привлечь внимание к проблемам армии, ТЦК и «преступлениям Сырского». По словам нардепа, на Украине «есть проблемы поважнее НАБУ».

Ранее сообщалось, что борьба Зеленского против НАБУ нанесла необратимый ущерб.

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