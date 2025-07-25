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На Западе предупредили Зеленского о непоправимых последствиях протестов

Specator: протесты нанесли имиджу Зеленского необратимый ущерб
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Прошедшие на Украине акции в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый ущерб имиджу президента Владимира Зеленского как внутри страны, так и на Западе. С таким предположением выступило издание The Spectator.

«Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим», — подчеркивают авторы статьи.

Издание считает, что Владимир Зеленский, возможно, переоценил свои возможности и проявил излишнюю самоуверенность, не предполагая, что его действия вызовут столь негативную реакцию со стороны населения.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что внесение президентом Владимиром Зеленским законопроекта, касающегося НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), стало результатом давления со стороны западных стран и существенным образом изменило его позицию. Издание считает, что это является стратегическим поражением для президента и может привести к постепенной потере им контроля над властью в стране.

Ранее стало известно, что НАБУ проводило обыски у экс-заместителя главы офиса президента Украины в Германии.

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