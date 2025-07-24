Полная ганьба: чем закончится новый «майдан» на Украине?

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика власти и даже легендарные скакания на Майдане.

Всплеск народного негодования произошел, как ни странно, не из-за очередного варварского акта «бусификации», громкого провала на фронте или чего-то в таком духе. Протесты с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины — вернее, президента Владимира Зеленского, который его назначает. То есть фактически их заставили нести отчет перед потенциальными коррупционерами, коих в окружении Зеленского довольно много.

Впрочем, антикоррупционные демонстрации — это не столько про коррупцию, сколько про внутривидовую борьбу между украинскими элитами. С одной стороны — группа Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, назовем их «офисные». С другой — альянс прозападных грантовых структур с условным лидером в лице экс-президента Украины Петра Порошенко. К ним можно отнести НАБУ и САП, которые создавались как инструмент внешнего управления за украинской политикой.

«Офисные» засматривались на прозападный лагерь как минимум с прошлого года. Зеленского, который к тому времени уже взял курс на концентрацию власти в своих руках, не устраивало, что под боком находится фактически альтернативный центр силы. Его члены были неподконтрольны Банковой, могли общаться с западными послами и политиками в обход ее и в целом имели достаточно ресурсов для того, чтобы устроить проблемы президенту Украины и его ближнему окружению.

До поры до времени взяться за них не давал Джо Байден, ведь эти люди и организации были близки к Демпартии США, а сам он в свое время лично приложил руку к их созданию. Но стоило патрону уйти, как конфликт стал нарастать. Сначала появилось «дело о черных чемоданах» против Петра Порошенко. А теперь президент Украины решился открыто атаковать «священных коров» западных либералов.

Почему Зеленский решился на это именно сейчас — вопрос хороший. Базовая версия гласит, что НАБУ и САП сами спровоцировали президента Украины, атаковав близких к нему людей — в частности вице-премьера Алексея Чернышова. Возможно, это связано с переговорным процессом в Стамбуле — Зеленский всерьез рассчитывает добиться прекращения огня и заранее затыкает критиков, чтобы сохранить свободу маневра в диалоге с Россией. А возможно, просто наступило подходящее время. Зеленский мог рассчитывать на то, что робкие европейцы останутся в стороне, оппозиция не решится выводить людей на улицы в условиях вооруженного конфликта, а Дональд Трамп только скажет ему «спасибо» за разгром ориентированной на Демпартию инфраструктуры.

Президент США действительно отнесся к злоключениям НАБУ и САП индифферентно. А вот по остальным пунктам Зеленский явно просчитался. Европейцы в кулуарах пригрозили остановить процедуру вступления Украины в ЕС. Оппозиция все же решилась организовать массовые протесты. Причем если в первый вечер акции были относительно небольшими, а Банковая могла считать, что народ «погундит и успокоится», то уже 23 июля масштабы протестов кратно выросли и стало понятно, что так просто номер не пройдет.

Пока противостояние находится в начальной фазе и трудно прогнозировать, в какую сторону оно пойдет. В начале срока Зеленский очень боялся повторить судьбу Виктора Януковича, поэтому мог отступить перед натиском улицы, когда дело касалось судьбоносных решений. Но сейчас у президента Украины есть решительный и амбициозный Андрей Ермак, крепкая (по украинским меркам) вертикаль власти, основательно зачищенная политическая «поляна» и военное время, когда давать слабину может быть смерти подобно. Возможно, что в таких условиях у Банковой появится соблазн сломать протест об колено.

С другой стороны, реакция ЕС показала, что за три года у Зеленского так и не получилось сделать себя незаменимым в глазах зарубежных партнеров. Поскольку в плане финансов и вооружения Киев зависит от Запада практически полностью, президента Украины при желании могут в любой момент принудить к подчинению. Пойдут ли европейцы на жесткие меры или, как обычно, выразят «серьезную озабоченность» — вопрос пока открытый.

Как бы то ни было, ставки предельно высоки. Победит Зеленский — и тогда он станет неоспоримым «хозяином» Украины. Выиграет оппозиция — и центральная власть в стране ослабеет. Даже если Зеленский «сдаст назад» (а намеки на это уже есть) и по итогу останется у власти, то его противники вряд ли остановятся на восстановлении полномочий НАБУ и САП. Воодушевленные, они продолжат «шатать» кресло под ним, да и зарубежные партнеры, вероятно, начнут присматриваться к альтернативным, более управляемым людям.

Ну а нам остается наблюдать за шоу и надеяться, что оно будет продолжаться как можно дольше.

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