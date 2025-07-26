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Отец перебежчика Герасимова пригрозил черной магией критикам сына

Отец Герасимова, воевавшего за ВСУ, пригрозил критикам сына черной магией
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Отец студента из Чебоксар, 21-летнего Алексея Герасимова, пригрозил критикам сына черной магией. Об этом сообщает Regnum.

По информации агентства, студент добровольно перешел границу с намерением вступить в ряды ВСУ. Однако в 2025 году Украина передала Герасимова российской стороне в рамках обмена военнопленными.

Сейчас Герасимов находится в СИЗО, его внесли в список террористов.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — заявил отец перебежчика.

Герасимов родился и вырос в Чебоксарах. Он увлекался идеями независимости Чувашии. Сослуживцы Герасимова в рядах ВСУ отмечали его веру. К примеру, однажды боец сообщил, что спрашивал совета у духа дерева.

23 июля в турецком городе Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. В ходе встречи стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200». Кроме того, делегация Москвы предложила создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о масштабном наступлении ВС РФ на фронте.

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