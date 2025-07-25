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Судьба одного ребенка остается неизвестной после взрыва газа в многоэтажке Саратова

МЧС: судьба ребенка и 3 взрослых неизвестна после взрыва газа в доме в Саратове
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Судьба четырех человек, в том числе ребенка, неизвестна после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что число пострадавших увеличилось до 16. В МЧС проинформировали, что аварийно-спасательные работы организованы в круглосуточном режиме.

«Из-за хлопка газовоздушной смеси частично разрушен один из пяти подъездов жилой 10-этажки. Известно о 16 пострадавших. Остается неизвестным местонахождение четырех человек», — говорится в публикации.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах.

К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте продолжается поисковая операция, в МЧС не исключают, что под обломками могут все еще находиться люди.

Ранее спасатели извлекли мужчину из-под завалов после взрыва в доме в Саратове.

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Взрыв газа в Саратове
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