Алаудинов: Дивнич признал, что дебошир с пляжа ЛНР не является бойцом «Ахмата»

Алаудинов: Дивнич в разговоре признал, что дебошир с пляжа не состоит в «Ахмате»

Российский боец ММА и соратник «Русской общины» Максим Дивнич признал, что дебошир с пляжа в Луганской народной республике (ЛНР) не является спецназовцем «Ахмат». Об этом заявил командир чеченского подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов, фрагмент беседы со спортсменом он опубликовал в Telegram-канале.

На предоставленном фрагменте видеозаписи Алаудинов утверждает, что бойцы из Чечни освободили большую часть населенных пунктов в ЛНР.

Алаудинов также посоветовал Дивничу еще раз пересмотреть собственный ролик с обвинениями, подчеркнув, что всю свою жизнь вел боевые действия против боевиков, простившись с 20 близкими ему родственниками.

«И вот представь себе мой жизненный путь, я прошел столько. Три с половиной года нахожусь в этой войне. <...> Макс, никогда спецназ «Ахмат» не был во втором эшелоне. Мы всегда были штурмовиками», — заявил Алаудинов.

В разговоре Дивнич признал, что дебошир с пляжа в Луганской народной республике не является бойцом спецназа «Ахмат» и пообещал незамедлительно внести исправления в публикацию и предоставить разъяснения общественности.

17 июля Дивнич опубликовал видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Спустя сутки чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения. Он признал, что на предоставленных кадрах действительно он и назвал себя «обычным военным», который не является бойцом «Ахмата».

Однако история, начавшаяся в Луганске как сугубо бытовой конфликт, приобрела медийный оттенок с участием известных персон и призывами к ужесточению уголовного законодательства за разжигание межнациональной розни. Военкор Юрий Котенок высказался в поддержку бойца ММА в его публичном противостоянии с военнослужащим Алиханом Берсаевым и командиром Алаудиновым.

Ранее в России призвали бороться с блатными в армии после драки Дивнича и чеченца.