Участник драки в ЛНР ответил на обвинения в приставаниях к девушкам

Чеченский боец Берсаев ответил на обвинения в приставаниях к девушкам в ЛНР

Чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения в приставаниях к девушкам в Луганской народной республике (ЛНР). Свое видение ситуации он изложил в Telegram-канале.

Перед этим российский боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич выложил видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Сам Берсаев признал, что на предоставленных кадрах действительно он и прокомментировал ситуацию в Telegram-канале, который был создан 18 июля — вероятно, именно для этой цели. Себя он назвал «обычным военным», при этом о своей принадлежности к «Ахмату» он не указывает.

«Максим, все, что ты выложил, — это провокация и ложь. Я не боец «Ахмата», а просто кричал «за Ахмат», потому что кто-то из твоей толпы тоже это делал», — написал Берсаев.

Помимо этого он обвинил Дивнича «в погоне за хайпом и попытке ввести раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом»; в подтасовке фактов, монтаже видео и намеренной провокации. Среди прочего Берсаев обвинил спортсмена «в неприязни к чеченцам».

Также мужчина прокомментировал и ситуацию с замужней девушкой, которой он оказывал знаки внимания. По словам Берсаева, когда он узнал, что девушка замужем, «то просто отошел».

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