В России призвали бороться с блатными в армии после драки Дивнича и чеченца

Комментируя недавний инцидент с бойцом ММА Максимом Дивничем и уроженцем Чечни, пристававшим к девушке в ЛНР, военный блогер Юрий Подоляка призвал ответственные ведомства заняться борьбой с «блатными штурмовиками» в зоне спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом большого резонанса дела Департаменту военной контрразведки надо провести следствие по данному факту. <...> Да и вообще начать борьбу с «блатными штурмовиками» <...>. По-моему, это их прямая обязанность», — заявил журналист.

По его словам, Дивничу и командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову удалось выяснить, что участвовавший в драке чеченец не имеет отношения к подразделению. Более того, сами бойцы «Ахмата» заинтересованы в том, чтобы разобраться в ситуации, добавил Подоляка.

17 июля российский боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич выложил видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Спустя сутки чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения. Он признал, что на предоставленных кадрах действительно он и назвал себя «обычным военным», который не является бойцом «Ахмата».

Также мужчина прокомментировал и ситуацию с замужней девушкой, которой он оказывал знаки внимания. По словам Берсаева, когда он узнал, что девушка замужем, «то просто отошел».

Ранее Алаудинов опубликовал пост о «ненастоящих русских» после скандала из-за бойца из Чечни.