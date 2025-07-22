«Травля на пустом месте». Командира «Ахмата» отчитали за нападки на бойца ММА

Военкор Юрий Котенок высказался в поддержку бойца ММА Максима Дивнича в его публичном противостоянии с военнослужащим Алиханом Берсаевым и командиром отряда спецназа «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. История, начавшаяся в Луганске как сугубо бытовой конфликт, приобрела медийный оттенок с участием известных персон и призывами к ужесточению уголовного законодательства за разжигание межнациональной розни.

Военкор Юрий Котенок поддержал бойца ММА Максима Дивнича и осудил генерала Апти Алаудинова за вмешательство в бытовые конфликты, в которых в той или иной роли замешаны чеченцы.

«Максу Дивничу — полная поддержка. Извиняться ему не за что. Извиниться должны перед ним за гнилую попытку организовать травлю на пустом месте», — написал Котенок.

По словам военкора, отсылки к разжиганию межнациональной розни в этом случае неприемлемы, так как «эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию и право вести себя по-свински — так, как хочется, в любом русском городе».

Публичное вмешательство генерала Алаудинова в бытовой конфликт с национальным оттенком Котенок счел неприемлемым.

«Алаудинов — замглавы ГлавПУра (говорю по старинке) не ВС Чеченской Республики, а ВС Российской Федерации. Лоббирование узконациональных интересов на такой должности недопустимо и вредит как многонациональному миру, согласию и диалогу в РФ, так и военно-патриотическому воспитанию в Вооруженных Силах России», — написал военкор.

Что случилось в Луганске

17 июля боец ММА Максим Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлена драка с его участием в бассейне в городе Луганске. Оппонентом профессионального бойца ММА стал военнослужащий из Чечни Алихан Берсаев, который после потасовки матерно оскорблял местных жителей и заявлял, что «вы еще не знаете, что такое «Ахмат».

Поводом для ссоры послужило поведение Берсаева — он грубо приставал к женщинам, в том числе замужним. Утверждается, что в этот момент он был нетрезв.

Позже выяснилось, что Берсаев не имеет никакого отношения к отряду спецназа «Ахмат» , но публичное обсуждение этой истории продолжилось.

Так, в Telegram-канале командира отряда спецназа «Ахмат» появилось множество публикаций с осуждением Максима Дивнича и словами о том, что ему рано или поздно придется отвечать за содеянное, то есть придание скандалу публичности. Высказывания в его поддержку характеризуются там как ложь, проплаченная провокация и разжигание межнациональной розни.

Кроме того, в Telegram-канале генерала опубликован репост из анонимного канала «Россия — страна героев» со словами о том, что в России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», а также настоящих русских.

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Что сказал Алаудинов

Алаудинов в беседе с РИА Новости прокомментировал конфликт в бассейне Луганска.

«Считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности, бойца роты «В». <…> За это он должен быть наказан по всей строгости закона. Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», — сказал Алаудинов.

Он пояснил, что Берсаев не является бойцом спецназа «Ахмат», он штурмовик другого подразделения ВС РФ и уже «отправлен туда, где и должен быть» — на передовую.

По мнению командира «Ахмата», второй участник инцидента, Максим Дивнич, воспользовался ситуацией, чтобы привлечь к себе внимание, спекулируя на теме межнациональной розни.

Кроме того, Апти Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

«Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», — заявил Алаудинов РИА Новости.