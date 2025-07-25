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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Грузское, ранен мужчина
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автомобиль в селе Грузское Борисовского района, в результате чего пострадал мужчина. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Пациент продолжит лечение в больнице № 2 города Белгорода.

Вчера украинская армия дважды обстреляла город Шебекино. Осколками были посечены два автомобиля. Кроме того, сброшенный бомбой дрон повредил помещение одного из предприятий, линию электропередачи и трактор.

21 июля два населенных пункта в регионе подверглись атакам украинских беспилотников. Губернатор Белгородской области рассказал, что одной из целей стал грузовик «Газель», который находился в районе села Щетиновка. Водитель получил травмы — его доставили в больницу с тяжелым ранением головы и переломом ноги.

Еще один БПЛА нанес удар по частному жилому дому в селе Тогобиевка. Пострадала женщина — у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».

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