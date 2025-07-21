ВСУ ударили дронами по Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что два населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя.

По его данным, в районе села Щетиновка Белгородского района дрон атаковал грузовик «Газель». Пострадал водитель — у него тяжелое ранение головы и перелом ноги. Мужчину доставили в больницу Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь. Машина получила серьезные повреждения.

Во втором случае атака произошла в селе Тогобиевка Валуйского округа. Беспилотник попал в частный дом, ранив женщину. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги ее доставляют в Центральную районную больницу. Также повреждена кровля дома.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».