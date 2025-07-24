Украинская армия дважды обстреляла Шебекино

Украинская армия 24 июля нанесла удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, город Шебекино был обстрелян дважды. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. Различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях. <...> Также осколками посечены два автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, сброшенный бомбой дрон повредил помещение одного из предприятий, ЛЭП и трактор.

Помимо этого, были атакованы села Рождественка, Мокрая Орловка, поселок Уразово, село Двулучное, хутор Дубровки, хутор Леоновка, село Борки, село Кукуевка и село Долгое. Повреждены здания и автомобили. В некоторых населенных пунктах пропало электроснабжение, идут восстановительные работы.

По предварительной информации, никто не пострадал.

24 июля Минобороны сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа с 12:20 до 12:40 по московскому времени. Один из них был сбит над Белгородской областью.

Ранее в МИД России назвали удары дронов по Сочи террористической атакой.