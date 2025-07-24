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Вице-губернатор Брянской области отверг обвинения в злоупотреблении

Вице-губернатор Брянской области Симоненко не признал вину в злоупотреблении
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Адвокат вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко сообщила, что ее подзащитный не признает своей вины в злоупотреблении должностными полномочиями, связанном со строительством фортификационных сооружений. Об этом она рассказала РИА Новости.

На вопрос корреспондента о том, признает ли Симоненко обвинения, адвокат ответила: «не признает вину».

24 июля Мещанский суд Москвы принял решение об аресте Симоненко до 21 сентября. Заседание, на котором избиралась мера пресечения, проходило в закрытом режиме. По данному делу также был арестован начальник управления капитального строительства Евгений Жура, являющийся вторым фигурантом.

Обоим чиновникам предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Накануне в доме и на рабочем месте заместителя главы региона Симоненко были проведены обыски при участии сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ. Задержанный Симоненко был транспортирован из Брянской области в Москву.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-главы Керчи возбудили три уголовных дела.

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