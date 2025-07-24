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Суд арестовал фигуранта дела вице-губернатора Брянской области

Суд арестовал фигуранта в деле вице-губернатора Брянской области Евгения Журу
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РИА Новости

Мещанский суд города Москвы принял решение об аресте Евгения Журы, главы управления капитального строительства Брянской области, в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Журы Евгения», — отметил собеседник агентства.

Жура проходит по делу против вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.

24 июля судом было принято решение об аресте Симоненко до 21 сентября. Заседание, на котором избиралась мера пресечения, проходило за закрытыми дверями. Обоим чиновникам инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), в связи со строительством фортификационных сооружений на территории Брянской области. Отмечалось, что Симоненко не признал вину.

Ранее суд арестовал продюсера Telegram-канала Baza.

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