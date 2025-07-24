Блогерше сделали «аборт» кесаревым сечением и положили ребенка в морозилку

В Южной Корее блогерше предъявили обвинение после аборта на 36-й неделе

Южнокорейская блогерша по фамилии Квон в июне 2024 года рассказала, что ей сделали «аборт» с помощью операции «кесарево сечение». Как сообщает Korea Herald, теперь ей предъявлены обвинения в тяжком преступлении.

Девушка опубликовала на платформе YouTube, ролик, в котором подробно описывается аборт на 36-й неделе беременности. По данным прокуратуры, ребёнок предположительно родился живым в результате кесарева сечения, а затем был накрыт хирургической простыней и помещен в морозилку, в результате чего не выжил.

Обвинения также предъявлены директору больницы по фамилии Юн и хирургу по фамилии Шим. Двум посредникам, которые приводили пациенток в больницу к врачам, также были предъявлены обвинения в нарушении Закона о медицинском обслуживании.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить полную конфискацию всей прибыли, полученной в результате этого преступления, чтобы послать решительный сигнал против подобных бесчеловечных действий, мотивированных финансовой выгодой и пренебрежением к жизни», — говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры заявили, что сотрудники больницы пытались скрыть инцидент, фальсифицировав медицинские документы Квон. Они зафиксировали такие симптомы, как боль в животе и кровотечение, чтобы создать видимость мертворождения.

Расследование также выявило более масштабную схему нелегальных абортов.

С августа 2022 года по июль 2023 года больница, предположительно, провела более 500 нелегальных абортов через посредников, заработав в общей сложности почти 1,5 миллиарда вон ($1,09 миллиона).

В апреле 2019 года Конституционный суд признал криминализацию всех видов абортов в стране неконституционной. При этом Национальная ассамблея до сих пор не приняла новый закон, регулирующий аборты, который бы легализовал их.

Ранее экс-супруга актера Дэвида Харбора, певица Лили Аллен призналась, что «четыре или пять раз» прибегала к аборту.