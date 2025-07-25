При крушении Ан-24 в Приамурье погиб гражданин Китая

МИД России: граждане Белоруссии и КНР погибли при крушении Ан-24 в Тынде

Гражданин Китайской народной республики (КНР) погиб в крушении самолета Ан-24, представительство российского внешнеполитического ведомства оказывает всю необходимую помощь во взаимодействии с посольством Китая. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«В России с прискорбием восприняли сообщение о трагедии с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. Среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина — Белоруссии и КНР», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также заверили, что ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, структурами МЧС, Росавиации и властями региона, где потерпел крушение самолет.

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший рейсом из Благовещенска в Тынду. Инцидент произошел при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. Согласно информации Следственного комитета, выживших в результате крушения нет.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что среди основных версий крушения Ан-24 в Тынде рассматриваются техническая неисправность самолета и ошибка пилотов. Борту, как рассказал гендиректор авиакомпании «Ангара» Сергей Саламатов, было 49 лет, при этом судно было полностью исправно, а командир был опытным пилотом.

Ранее в оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24.