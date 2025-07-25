На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики. Появились две версии трагедии

Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде, 24 июля 2025 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что среди основных версий крушения Ан-24 в Тынде рассматриваются техническая неисправность самолета и ошибка пилотов. Борту, как рассказал гендиректор авиакомпании «Ангора» Сергей Саламатов, было 49 лет, при этом судно было полностью исправно, а командир был опытным пилотом. В Минтрансе уточнили, что черные ящики разбившегося самолета уже найдены, в ближайшее время их отправят в Москву на расшифровку.

Глава Амурской области Василий Орлов озвучил две основные версии крушения пассажирского самолета Ан-24 в Тынде.

«Первая [версия] — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В Минтрансе РФ также рассказали, что черные ящики Ан-24 уже обнаружили. В ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки. Кроме этого, в ведомстве добавили, что Росавиация совместно с Ространснадзором проверит авиакомпанию «Ангара» на предмет выполнения Федеральных авиационных правил. По итогам мероприятий будет принято решение о ее дальнейшей работе.

Следователи извлекли тела погибших при крушении Ан-24 неподалеку от Тынды в Амурской области из-под обломков. Об этом рассказал РИА Новости глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров.

Старый самолет или ошибка пилота?

SHOT ранее опубликовал видео разбившегося самолета, сделанное за несколько часов до катастрофы. Ими с Telegram-каналом поделилась одна из пассажирок Ан-24, которая вышла в Благовещенске. По ее словам, борт сразу напугал многих пассажиров, так как выглядел очень старым.

При этом гендиректор «Ангары» Сергей Саламатов заявил «Известиям», что самолет был полностью исправен, а командир воздушного судна был опытным пилотом — у него около 11 тыс. часов налета.

«Вы понимаете, что самолету 49 лет, за этот период никаких серьезных происшествий с ним не происходило», — отметил Саламанов.

Заслуженный пилот России Михаил Сытник в беседе с изданием также подчеркнул, что самолет Ан-24 — это «надежная машина, проверенная». Такие самолеты никогда не имели нареканий.

«И говорить, что машина была старая, не приходится. Все зависит не от возраста, а от состояния самолета. Если он исправен, ничего с ним не должно было случиться. <…> Единственное, чего боялся этот самолет, — обледенения крыла, но с этим давно научились бороться», — добавил эксперт.

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Бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов при этом рассказал «Газете.Ru», что самолеты Ан-24, которые во многом составляют парк для региональных и местных перевозок, действительно уже немолоды, однако уровень технических неисправностей на тысячу вылетов у них составляет около 0,72%.

Заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин заявил, что экипаж при заходе на посадку мог допустить преждевременное снижение, в результате чего борт и столкнулся с землей.

«Это не вина экипажа, это системная проблема всей нашей гражданской авиации. К этому привела утрата отечественного авиационного парка и качественной летной школы подготовки пилотов. Лечить надо систему, тогда экипаж не будет допускать таких ошибок», — уточнил эксперт.

У компании было множество нарушений

Ространснадзор ранее уже проводил проверку «Ангары» — за месяц до крушения Ан-24 в Амурской области, выяснили «Известия». В процессе было обнаружено множество нарушений, в результате чего от эксплуатации временно отстранили восемь судов. Кроме этого, у проверяющих были вопросы к техническому обслуживанию самолетов и вертолетов.

«Обслуживание проводилось без соблюдения технологии и директив летной годности, персоналом, не имеющим соответствующей квалификационной подготовки, следует из документа «Росавиации». <…> Самолеты осматривали техники, которые по итогам проверки официально на работе в этот день не появлялись — у них был выходной. У некоторых инженеров и техников не был подтвержден необходимый опыт выполнения работ», — уточнила газета.

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СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Вечером 24 июля Telegram-канал 112 сообщил, что в офис «Ангары» пришли правоохранители — они изымали документы.

«Эту информацию нам подтвердил генеральный директор компании Сергей Саламатов. Сам он находится в Иркутске и лететь на место крушения не планирует», — говорилось в публикации.