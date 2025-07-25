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В оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24

ТАСС: черные ящики потерпевшего крушение Ан-24 пригодны для расшифровки
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Пресс-служба Росавиации/РИА Новости

Черные ящики разбившегося в Амурской области пассажирского самолета Ан-24, по предварительной информации, пригодны для расшифровки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Речевой и параметрический самописцы, найденные на месте катастрофы, получили повреждения. Предварительно, они пригодны для расшифровки», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что оба черных ящика поместили в опломбированную упаковку. Самописцы планируют доставить в лабораторию в Москве.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области произошло 24 июля. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и упало на землю, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки самолета нашли на расстоянии 15 км от населенного пункта.

На место происшествия направили более 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. На борту Ан-24 находились 48 человек, в том числе члены экипажа. Как заявили в Следственном комитете РФ, никто не выжил. В двух российских регионах — Хабаровском крае и Амурской области — объявили трехдневный траур.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов назвал две возможные причины крушения Ан-24.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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