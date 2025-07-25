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В Turkish Airlines высказались о задержке части багажа на рейсах в Петербург

Turkish Airlines назвала причины задержки части багажа на рейсах в Петербург
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Travel Faery/Shutterstock

Часть багажа на рейсах компании Turkish Airlines, следовавших в Санкт-Петербург, была задержана в связи с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика, заявление которой опубликовано в Telegram-канале петербургского аэропорта Пулково.

«Уважаемые пассажиры! В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в случае, если пассажиры не обнаружили свои сумки и чемоданы на ленте выдачи, им стоит немедленно обратиться в службу розыска багажа и зарегистрировать официальную претензию. Кроме того, людям рекомендовали сохранять билеты и все багажные квитанции.

Как рассказали в пресс-службе, чтобы получить компенсацию расходов, необходимо подать запрос на возмещение убытков через официальный сайт компании.

«Мы прилагаем все усилия для скорейшей доставки вашего багажа. Приносим извинения за доставленные неудобства», — подчеркивается в заявлении.

23 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что более тысячи россиян остались без багажа после полетов рейсами Turkish Airlines. Сразу несколько самолетов компании прилетели из Антальи и других турецких городов в Санкт-Петербург и Москву без части сумок и чемоданов. Столкнувшиеся с трудностями пассажиры пожаловались, что не нашли представителей авиаперевозчика.

Ранее в Росавиации пообещали проверить Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров.

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