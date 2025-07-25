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Жители Брянской области пострадали в результате атаки украинских дронов

Богомаз: ВСУ атаковали дронами село Случевск, ранены мужчина и женщина
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина и женщина доставлены в больницу с ранениями. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Богомаз призвал жителей быть осторожными и бдительными, поскольку ВСУ «подло и бесчеловечно» атакуют приграничные территории Брянской области.

Сегодня глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич заявил со ссылкой на данные российской разведки, что Россию ждут беспрецедентные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием 500-600 беспилотников, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее Богомаз обвинил ВСУ в целенаправленной атаке на автомобиль с мирными жителями.

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