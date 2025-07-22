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Богомаз обвинил ВСУ в целенаправленной атаке на автомобиль с мирными жителями

Богомаз: в селе Бровничи ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали дронами – камикадзе движущийся автомобиль с мирными жителями в селе Бровничи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, мужчину и женщину госпитализировали. Им оказывается вся необходимая помощь.

Богомаз призвал жителей быть внимательными и осторожными.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в Голопристанском округе Херсонской области во время обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека. По словам Василенко, пострадавших направили в Голопристанскую ЦРБ с осколочными ранениями.

22 июля двое пожарных пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.

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