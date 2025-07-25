Суд отправил замглавы городского округа Химки под домашний арест

Суд назначил домашний арест замглавы округа Химки Жданкиной по делу о взятке

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест замглавы городского округа Химки Ирину Жданкину по делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны <...> на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дело обвиняемой проходит по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Жданкину задержали в подмосковных Химках 24 июля. По данным Telegram-канала SHOT, также была задержана ее подчиненная — начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Евгения Янченко. В мэрии состоялись обыски.

Возможно, действия правоохранителей связаны с заочным арестом бывшего заместителя главы подмосковных Химок Николая Минаева. Ему заочно предъявили обвинение в получении особо крупной взятки и объявили в международный розыск.

Ранее был задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области.