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Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области

РИА Новости: в Ростовской области задержали главу Миллеровского района
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области задержали главу администрации Миллеровского района. Об этом сообщил журналистам представитель правительства региона, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следственным органам, добавил источник. При этом он не уточнил, с чем связано задержание главы администрации района.

По данным источника «Коммерсанта» в правоохранительных органах , речь идет об Олеге Коваленко. Он с 2018 по 2022 год был первым замглавы Усть-Донецкого района, а с 20 января 2022 года занял должность главы администрации Миллеровского района Ростовской области. Источник «Ъ» сообщил, что Коваленко подозревают в превышении должностных полномочий.

24 июля в подмосковных Химках задержали замглавы городского округа Ирину Жданкину. По данным Telegram-канала SHOT, также была задержана подчиненная Жданкиной — начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Евгения Янченко. В мэрии прошли обыски.

Возможно, действия правоохранителей связаны с заочным арестом бывшего заместителя главы подмосковных Химок Николая Минаева. Ему заочно предъявили обвинение в получении особо крупной взятки и объявили в международный розыск.

Ранее экс-главу Тамбовской области Егорова задержали по подозрению во взятке.

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