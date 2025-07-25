На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти похоронили главу Верховного суда России

В Ленобласти похоронили председателя Верховного суда РФ Подносову
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В городе Луга в Ленинградской области похоронили председателя Верховного суда и однокурсницу президента РФ Владимира Путина Ирину Подносову. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

«Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти», — прокомментировали кончину чиновницы ее коллеги.

В последний путь Подносову провожали исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Николай Тимошин, председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Момотов, губернатор Ленинградской области Александр дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также судьи и руководители судов Ленинградской области.

Накануне Владимир Путин посетил церемонию прощания с Подносовой в Центральной клинической больнице.

Подносова родилась 29 октября 1953 года во Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после ухода из жизни Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ранее Подносова высказалась о применении ИИ в судебной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами