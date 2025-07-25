В Ленобласти похоронили главу Верховного суда России

В городе Луга в Ленинградской области похоронили председателя Верховного суда и однокурсницу президента РФ Владимира Путина Ирину Подносову. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

«Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти», — прокомментировали кончину чиновницы ее коллеги.

В последний путь Подносову провожали исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Николай Тимошин, председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Момотов, губернатор Ленинградской области Александр дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также судьи и руководители судов Ленинградской области.

Накануне Владимир Путин посетил церемонию прощания с Подносовой в Центральной клинической больнице.

Подносова родилась 29 октября 1953 года во Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после ухода из жизни Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ранее Подносова высказалась о применении ИИ в судебной системе.