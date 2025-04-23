Применение ИИ в правосудии назвали возможным только по бесспорным вопросам

Искусственный интеллект можно применять в правосудии только по бесспорным вопросам, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон и носит технический характер, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, слова которой приведены на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Автоматизированное правосудие способно существенно облегчить работу судей и работников аппаратов судов, но применение его возможно только по бесспорным вопросам», — сказала она.

По словам Подносовой, необходимо также обеспечить кибербезопасность в судебной системе.

Подносова отметила, что для любого государства также остаются актуальными вопросы защиты прав ребенка.

«Справедливое и гуманное обеспечение защиты прав и свобод несовершеннолетних, без всякого сомнения, находится в числе приоритетов судебной деятельности», — сказала она.

Подносова добавила, что сотрудничество между судами стран ШОС также является важным элементом сдерживания террористической угрозы.

«Рост транснациональной преступности и появление новых видов терроризма, в том числе экологического и биологического, ставит перед нашими странами задачу непреклонного противодействия этому злу», — заключила она.