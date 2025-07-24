Путин простился с главой Верховного суда Ириной Подносовой

Президент прибыл в ЦКБ на прощание с Ириной Подносовой

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким. Он отметил, что хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса.

Судьи не стало 22 июля. Ей был 71 год.

Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после ухода из жизни Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ранее был назначен и.о. председателя Верховного суда.