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Журналиста Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии

Суд заочно приговорил журналиста Колезева к 7,5 года колонии по делу о фейках

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Колезев/YouTube

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-главреда издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом) к 7,5 года колонии общего режима по делу о фейках об армии РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Сетевые свободы».

Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью на три года. Прокуратура просила наказание в виде 8 лет лишения свободы. Защита Колезева настаивала на его невиновности.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

В июне Басманный суд заочно арестовал Колезева на два месяца.

В 2022 году в отношении экс-главреда Republic было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ, его также объявляли в федеральный розыск.

Ранее политолога Галлямова приговорили к восьми годам по делу о фейках о ВС РФ.

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