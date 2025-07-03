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В список террористов внесли 14-летнего подростка

В список террористов Росфинмониторинга внесли подростка 2011 года рождения
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Росфинмониторинг пополнил список террористов и экстремистов, добавив в него подростка Амира Шагатова. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Шагатов, родившийся 13 апреля 2011 года в Оренбурге, стал самым молодым участником списка.

Людям и организациям, внесенным в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации (СМИ), распространять информацию в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться какими-либо финансовыми услугами, за исключением тех, которые связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.

1 июля издание «Бел.ru» сообщало, что в список Росфинмониторинга попали трое белгородцев, самому младшему из которых исполнилось 15 лет, он уроженец Старого Оскола, а двум другим — 17 и 19 лет.

По состоянию на 3 июля 2025 года в списке Росфинмониторинга значится 816 организаций и 17 820 физических лиц.

Ранее «Народное коммунистическое движение» признали экстремистской организацией.

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