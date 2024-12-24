Против экс-главреда Republic возбудили новое дело

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В отношении журналиста возбудили дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента.

«Поводом послужил неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества», — сказал собеседник агентства.

Колезеву грозит лишение свободы на срок до двух лет.

6 августа журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

Ранее журналистку Фельгенгауэр заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента.