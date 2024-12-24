Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против экс-главреда Republic возбудили новое дело

СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главреда Republic Колезева
close
Колезев/YouTube

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В отношении журналиста возбудили дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента.

«Поводом послужил неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества», — сказал собеседник агентства.

Колезеву грозит лишение свободы на срок до двух лет.

6 августа журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

Ранее журналистку Фельгенгауэр заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами