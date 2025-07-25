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Во Внуково пассажиры пожаловались на проблемы с выдачей багажа из Турции

Во Внуково пассажиры более четырех часов ждут выдачи багажа из Турции
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В столичном аэропорту Внуково пассажиры 4 часа не могут дождаться выдачи багажа. Кадры публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На обнародованных кадрах видно, что люди начали собирать жалобы и выстроились в очередь для их написания. Некоторые люди во время ожидания сели прямо на ленту выдачи.

Официальных комментариев по факту инцидента не поступало.

До этого в Telegram-канале петербургского аэропорта Пулково писали, что часть багажа на рейсах компании Turkish Airlines, следовавших в Санкт-Петербург, была задержана в связи с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов.

В публикации отмечается, что в случае, если пассажиры не обнаружили свои сумки и чемоданы на ленте выдачи, им стоит немедленно обратиться в службу розыска багажа и зарегистрировать официальную претензию. Кроме того, людям рекомендовали сохранять билеты и все багажные квитанции.

23 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что более тысячи россиян остались без багажа после полетов рейсами Turkish Airlines. Сразу несколько самолетов компании прилетели из Антальи и других турецких городов в Санкт-Петербург и Москву без части сумок и чемоданов.

Ранее в Росавиации пообещали проверить Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров.

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