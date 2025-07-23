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Турецкая авиакомпания стала массово оставлять россиян без багажа

SHOT: свыше тысячи россиян остались без багажа после полетов с Turkish Airlines
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Свыше тысячи граждан России остались без багажа после полетов рейсами авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации издания, несколько самолетов авиакомпании прилетели в Санкт-Петербург и Москву из Даламана, Антальи и других городов без багажа. Пассажиры пожаловались, что не нашли представителей турецкого перевозчика, а в аэропорту им не сказали, когда их багаж прилетит в Россию.

Оставшимся без багажа россиянам посоветовали обратиться на горячую линию. Пассажирам отвечал англоговорящий оператор, который не смог дать информацию о произошедшем.

29 июня сообщалось, что часть багажа пассажиров, которые летели рейсами Turkish Airlines, не была доставлена в аэропорт Внуково в Москве.

14 июня стало известно, что более 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи без багажа.

До этого сообщалось, что Росавиация проверит авиакомпанию Turkish Airlines на предмет соблюдения прав пассажиров рейсов, задержанных 18 июля.

Ранее в Минэкономразвития РФ прокомментировали ситуацию вокруг рейсов Turkish Airlines.

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