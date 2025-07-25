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Стала известна вероятная причина ухода упавшего Ан-24 на второй круг

RT: разбившийся борт Ан-24 пошел на второй круг при посадке из-за облаков
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В момент посадки упавшего Ан-24 погодные условия не были благоприятными. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что связь с бортом пропала, когда он пошел на посадку. Скорее всего, Ан-24 не успел набрать безопасную высоту при попытке уйти на второй круг из-за низкой облачности.

В результате самолет не заметил сопку и задел ее. Сразу после этого пилоты, по словам специалистов, потеряли управление и уже не смогли его вернуть.

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 48 человек. Разбившийся Ан-24 летел из Благовещенска в Тынду и упал на землю, когда заходил на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 км от города.

Всего на место происшествия направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. По данным Следственного комитета РФ, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В связи с этим в двух регионах — Амурской области и Хабаровском крае — объявили трехдневный траур.

Ранее глава Росавиации пообещал тщательное расследование причин авиакатастрофы в Приамурье.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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