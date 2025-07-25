Глава Росавиации пообещал тщательное расследование причин авиакатастрофы в Приамурье

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что по факту крушения самолета Ан-24 в Амурской области будет проведено тщательное расследование. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, совместно с Ространснадзором ведомство проверит деятельность авиакомпании «Ангара» на предмет соответствия федеральным авиационным требованиям, после чего будет принято решение относительно ее будущего.

«Тщательно разберемся в произошедшем, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов, в том числе на воздушных судах типа Ан-24», — подчеркнул он.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

Ранее в Минтрансе сообщили о проверке компании «Ангара» после крушения самолета Ан-24.