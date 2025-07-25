Стало известно, где находился эпицентр взрыва многоэтажки в Саратове

ТАСС: эпицентр взрыва в доме в Саратове находился на 9-м этаже

Эпицентр взрыва газа в доме в Саратове находился, по предварительным данным, в квартире на 9-м этаже. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«‎По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в квартире на предпоследнем, 9-м этаже. После чего произошло разрушение квартир этажом выше и двумя этажами ниже, а также обрушение торца дома», — сказали агентству.

Как сообщали СМИ, дом построен в 2009 году, аварийного статуса не было. В доме пять подъездов, 195 квартир.

Взрыв случился утром 25 июля и разрушил угловой подъезд дома с седьмого по 10-й этажи, повредив десятки квартир. Подтверждены три летальных случая. Под завалами могут находиться люди.

Жители находящихся рядом домов рассказали «Газете.Ru», что сначала подумали, что произошла атака беспилотника.

Ранее появилось видео с места обрушения дома после взрыва газа в Саратове.