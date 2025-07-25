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В оперативных службах уточнили, где находился эпицентр взрыва в доме в Саратове

ТАСС: эпицентр взрыва в жилом доме в Саратове располагался на восьмом этаже
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Telegram-канал Роман Бусаргин

Эпицентр взрыва газа в жилом доме в Саратове находился на восьмом этаже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Изначально сообщалось, что эпицентр взрыва располагался в квартире на девятом этаже.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда, несколько квартир получили повреждения.

По данным оперативных служб, под завалами могут находиться люди. К текущему моменту было зафиксировано три летальных случая.

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Саратовской области, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Комментируя ситуацию, губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что для жильцов поврежденного дома были организованы пункты временного размещения. Кроме того, на месте ЧП развернули оперативный круглосуточный штаб. В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают эвакуировать людей из здания.

Ранее журналисты узнали, в каком году был построен поврежденный из-за взрыва дом в Саратове.

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