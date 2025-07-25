В Совфеде одобрили запрет на искажение религиозных символов

Совет Федерации 25 июля принял законопроект о защите религиозных символов в рекламе, интернете и СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов — крестов (Христианство), полумесяцев (Ислам), звезды Давида (Иудаизм) и других.

Запрет будет действовать в средствах массовой информации, интернете, в том числе в соцсетях, в рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Закон направлен на защиту чувств российских верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутатам поступали обращения в связи с тем, что на афишах, уличных плакатах, страницах печатных изданий и сайтах «затирают» или ретушируют религиозные символы, искажая их истинное значение.

Ранее в России запретили сатанизм.