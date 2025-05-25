Володин предложил защитить религиозные символы законом

В Госдуме разрабатывается законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных вероисповеданий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель думы Вячеслав Володин.

«Готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий», — написал Володин.

По его словам, депутатам Госдумы поступают обращения, что на афишах, уличных плакатах, страницах печатных изданий и сайтах «затирают» или ретушируют религиозные символы, искажая их истинное значение.

Володин отметил, что новый законопроект будет направлен на защиту прав верующих и уважительное отношение к традиционным духовным ценностям. Он рассказал, что религиозные символы как части изображений культовых зданий будут обязаны использовать в СМИ, интернете, при продаже товаров, объявлениях, на вывесках, рекламе и прочем.

До этого в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Изменения планируется внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

Автором инициативы стал депутат Андрей Свинцов. Он считает, что услуги тарологов, которые позиционируют себя людьми, предсказывающими будущее и дающими рекомендации о принятии решений в различных ситуациях при помощи карт «Таро», относятся к категории вымыслов.

Ранее в России предложили ввести тотальный запрет на кредиты для населения.