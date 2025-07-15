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Госдума приняла закон о защите религиозных символов

Госдума приняла закон о защите символов Иудаизма, Христианства и Ислама
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Государственная дума приняла сразу в двух чтениях закон о защите религиозных символов основных традиционных религий в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом чтении законопроект поддержали в июне.

Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов — крестов (Христианство), полумесяцев (Ислам), звезды Давида (Иудаизм) и других. Запрет будет действовать в средствах массовой информации, интернете, в том числе в соцсетях, в рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Закон направлен на защиту чувств российских верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в стране.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в мае сообщал, что депутатам палаты поступали обращения в связи с тем, что на афишах, уличных плакатах, страницах печатных изданий и сайтах «затирают» или ретушируют религиозные символы, искажая их истинное значение.

Ранее в Госдуме предложили создать дружины для защиты традиционных ценностей.

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