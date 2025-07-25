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Общество

Взрыв газа в Саратове. Погиб ребенок, под завалами могут быть люди

В Саратове произошел взрыв газа в многоэтажном доме
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Прокуратура Саратовской области
Взрыв газа произошел в панельной многоэтажке в Саратове. Угловой подъезд обрушился с первого по десятый этажи. Погибли трое человек, среди них есть ребенок. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.
Трансляция
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13:37

Погибший под завалами ребенок в момент взрыва находился с мамой на улице, пишет Mash. Мальчик убежал от нее — и в этот момент на него упала часть дома. Спасатели нашли его тело первым.

13:31

Дом в Саратове, в котором произошел взрыв газа, был построен в 2009 году, а его состояние оценивалось как исправное, аварийного статуса не было, сообщило РИА Новости.

13:25

Сил и средств на месте разбора завалов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове достаточно, точное количество погибших будет понятно после завершения всех работ — губернатор

13:19

Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил губернатор Бусаргин.

13:14

Спасатели начали извлекать тела людей из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Саратове, сообщает РЕН ТВ.

13:09

Пять человек достали из-под завалов рухнувшей многоэтажки в Саратове — Baza

13:05

12:57

❗️ Один человек может оставаться под завалами дома в Саратове, сообщил ТАСС начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

12:48

Завалы на месте обрушения дома в Саратове планируют разобрать сегодня, завтра приступят к обследованию дома, сообщил глава Саратовской области.

12:41

❗️ Утечка газа рассматривается как предварительная причина ЧП в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

12:36

Эпицентр взрыва в многоэтажном доме в Саратове находился, по предварительным данным, в квартире на 9-м этаже — ТАСС со ссылкой на оперативные службы

12:32

Под завалами рухнувшей многоэтажки могут находиться не только жильцы дома, но и прохожие, на которых упали обломки — SHOT

12:29

Mash пишет, что взрыв в саратовской многоэтажке произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой вблизи дома.

По данным Telegram-канала, за последний год в доме сменилось минимум три управляющих компании. При этом ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Жильцы были недовольны работой всех трех УК, потому создали свое ТСН.

12:26

Очевидица взрыва София рассказала «Газете.Ru» об обстановке на месте происшествия:

«На лавочке труп лежит. Близко не пускают. Кричат не подходить, есть риск дальнейшего обрушения. <...> [Мы] испугались очень сильно, выбежали помогать, но пока не пускают. Взрыв случился, мы выбежали за три минуты, спецслужбы уже были. Здесь скорая, реанимация, пожарные».

12:22

12:20

❗️ По предварительным данным, более 30 квартир могут быть повреждены или разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

12:17

Жильцов десятиэтажного дома в Саратове, где произошел взрыв, эвакуировали — МЧС

12:15

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что существует угроза дальнейшего обрушения после взрыва газа в жилом доме в Саратове.

12:13

Более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники работают на месте взрыва в доме в Саратове — МЧС

12:10

Власти Саратова подтвердили гибель ребенка в результате взрыва газа в многоэтажке. В МЧС уточнили, что жертвами стали трое человек.

12:08

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в жилом десятиэтажном доме в Саратове, сообщили в СК.

12:06

12:04

Минимум 10 человек находятся под завалами саратовской многоэтажки, квартиры углового подъезда обрушились с 1 по 10 этаж — Mash

12:01

Одна из очевидцев взрыва, живущая в соседнем доме, рассказала «Газете.Ru» о произошедшем:

«Взрыв был очень сильный. <...> Подумали, может, машина рванула, взрыв просто оглушающий был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена».

11:59

По данным Mash, среди погибших в результате взрыва газа в Саратове есть ребенок.

11:55

Взрыв произошел в подъезде жилой многоэтажке в Саратове. В результате этого произошло обрушения торца дома, погибли трое человек. Под завалами могут оставаться люди. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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