Взрыв газа в Саратове. Погиб ребенок, под завалами могут быть люди

Погибший под завалами ребенок в момент взрыва находился с мамой на улице, пишет Mash. Мальчик убежал от нее — и в этот момент на него упала часть дома. Спасатели нашли его тело первым.
Дом в Саратове, в котором произошел взрыв газа, был построен в 2009 году, а его состояние оценивалось как исправное, аварийного статуса не было, сообщило РИА Новости.
Сил и средств на месте разбора завалов после взрыва газа в многоэтажке в Саратове достаточно, точное количество погибших будет понятно после завершения всех работ — губернатор
Пункты временного размещения организованы для жителей многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошло частичное обрушение в результате взрыва газа, заявил губернатор Бусаргин.
Спасатели начали извлекать тела людей из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Саратове, сообщает РЕН ТВ.
❗️ Один человек может оставаться под завалами дома в Саратове, сообщил ТАСС начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
Завалы на месте обрушения дома в Саратове планируют разобрать сегодня, завтра приступят к обследованию дома, сообщил глава Саратовской области.
❗️ Утечка газа рассматривается как предварительная причина ЧП в многоэтажном доме в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Эпицентр взрыва в многоэтажном доме в Саратове находился, по предварительным данным, в квартире на 9-м этаже — ТАСС со ссылкой на оперативные службы
Под завалами рухнувшей многоэтажки могут находиться не только жильцы дома, но и прохожие, на которых упали обломки — SHOT
Mash пишет, что взрыв в саратовской многоэтажке произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой вблизи дома.
По данным Telegram-канала, за последний год в доме сменилось минимум три управляющих компании. При этом ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Жильцы были недовольны работой всех трех УК, потому создали свое ТСН.
Очевидица взрыва София рассказала «Газете.Ru» об обстановке на месте происшествия:
«На лавочке труп лежит. Близко не пускают. Кричат не подходить, есть риск дальнейшего обрушения. <...> [Мы] испугались очень сильно, выбежали помогать, но пока не пускают. Взрыв случился, мы выбежали за три минуты, спецслужбы уже были. Здесь скорая, реанимация, пожарные».
❗️ По предварительным данным, более 30 квартир могут быть повреждены или разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что существует угроза дальнейшего обрушения после взрыва газа в жилом доме в Саратове.
Более 20 специалистов, кинологи и восемь единиц техники работают на месте взрыва в доме в Саратове — МЧС
Власти Саратова подтвердили гибель ребенка в результате взрыва газа в многоэтажке. В МЧС уточнили, что жертвами стали трое человек.
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в жилом десятиэтажном доме в Саратове, сообщили в СК.
Минимум 10 человек находятся под завалами саратовской многоэтажки, квартиры углового подъезда обрушились с 1 по 10 этаж — Mash
Одна из очевидцев взрыва, живущая в соседнем доме, рассказала «Газете.Ru» о произошедшем:
«Взрыв был очень сильный. <...> Подумали, может, машина рванула, взрыв просто оглушающий был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна. Задело еще наш дом — выбило стекла, облицовка повреждена».