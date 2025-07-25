Взрыв газа в Саратове. Погиб ребенок, под завалами могут быть люди

12:29

Mash пишет, что взрыв в саратовской многоэтажке произошел со стороны газовой трубы — она проходила над дорогой вблизи дома.

По данным Telegram-канала, за последний год в доме сменилось минимум три управляющих компании. При этом ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Жильцы были недовольны работой всех трех УК, потому создали свое ТСН.