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Следствие потребовало арестовать политолога Екатерину Шульман

РИА: следствие попросило суд заочно арестовать политолога Екатерину Шульман
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Евгений Биятов/РИА Новости

Следствие попросило московский суд заочно арестовать политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

Там рассказали агентство, что на Шульман заведено дело по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ. Речь об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Политолог с 2022 года признана в России иностранным агентом. С начала российско-украинского конфликта она живет в Германии как приглашенный научный сотрудник и работает в Свободном университете Берлина.

В марте 2025 года МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

В апреле Мещанский суд Москвы оштрафовал политолог на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

Ранее в ФНС рассказали о налоговых долгах Шульман.

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