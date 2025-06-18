В ФНС рассказали о налоговых долгах Шульман

Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) должна выплатить свыше 120 тыс. долгов по налогам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной налоговой службы.

Общий размер долга составляет 120 607 рублей. Какие именно долги не успела оплатить Шульман, не уточняется.

Политолог была внесена в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года.

1 апреля 2025 года суд в Москве оштрафовал Шульман на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией — Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии.

До этого карточка Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом) пропала из базы розыска МВД РФ. Информация о том, что политолог объявлена в розыск по уголовной статье, появилась 25 марта. В этот же день стало известно, что по материалам Роскомнадзора возбудили уголовные дела в отношении 62 иноагентов.

Ранее Екатерина Шульман прокомментировала свою фотографию в базе МВД.