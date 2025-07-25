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Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в саратовском доме

«ЧП Саратов»: взрыв в многоэтажке задел соседний дом и десятки автомобилей
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Telegram-канал Новости Саратова и Области

В результате взрыва, произошедшего в Саратове, повреждены десятки припаркованных автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, от ударной волны пострадал также расположенный поблизости жилой дом.

По сообщениям очевидцев, есть пострадавшие и среди пешеходов, которые были рядом со зданием. Подробности о характере травм и точное число раненых уточняются.

Telegram-канал SHOT писал, что в результате взрыва в 10-этажном жилом доме двух человек спасти не удалось. По информации журналистов, поврежденное здание расположено на улице Блинова. Предварительно, в доме произошел взрыв газа.

21 июля в жилом доме в городе Великие Луки в Псковской области произошел взрыв газа. Как рассказал глава региона Михаил Ведерников, травмы получили четыре человека. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение, при этом врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в Москве мужчина в розыске проник в дом бывшей и устроил взрыв.

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