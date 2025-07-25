Защита главреда Baza обжаловала его арест по делу о взятке

Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова подала апелляцию на арест журналиста по делу о взятке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Алексей Михальчик.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Михальчика на постановление о заключении под стражу Глеба Трифонова», — говорится в сообщении.

24 июля суд арестовал Трифонова и продюсера Baza Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Согласно материалам следствия, они подозреваются в получении служебных сводок от представителей Министерства внутренних дел в обмен на денежные средства.

Журналистам грозит до 12 лет тюрьмы, им вменили три эпизода дачи взяток. Вину они не признают.

В тот же день в СИЗО отправили трех полицейских, которым якобы передавались деньги.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.